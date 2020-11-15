Силовики разогнали протестующих на очередной акции в Минске

Практически всех участников воскресной протестной акции в Минске разогнали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Нехта».

Также говорится, что правоохранители ликвидировали стихийный мемориал в память погибшего активиста Романа Бондаренко. По данным Tut.by, к вечеру в Минске оставались только отдельные немногочисленные цепочки людей с бело-красно-белыми флагами, открылись все закрытые ранее в воскресенье станции метро.

Во время несанкционированного Марша памяти Бондаренко произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. Стычки с силовиками произошла на так называемой площади перемен в северной части белорусской столицы (протестующие назвали так один из дворов города, где был избит Бондаренко). Против протестующих применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы.

Роман Бондаренко — участник протестов в Минске, который умер 12 ноября в больнице. Его избили неизвестные в масках во дворе дома, Врачи диагностировали у него отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины и гематомы.

В связи с гибелью активиста возбудили уголовное дело. Президент страны Александр Лукашенко выразил соболезнования родным погибшего и поручил взять его дело на особый контроль.