В Украине за сутки выявлено почти 10 000 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 9 832 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 2 753 человека, умерло 94 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников. Также за последние сутки госпитализировано — 1100 человек, летальных случаев — 94, выздоровело — 2753 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.
Днем ранее, зафиксированы 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 14 ноября за сутки коронавирус подтвердился у 12 524 человек, 13 ноября зафиксировано 11 787 случаев инфицирования; 12 ноября было 11 057 новых случаев, 11 ноября сообщалось о 10 611 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 545 689 человек, 9 697 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 244 197 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.
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