Разумков предлагает выработать компромиссное решение по выходу из конституционного кризиса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает создать рабочую группу для подготовки компромиссного решения относительно выхода из конституционного кризиса.

«Мы должны переходить во второй этап — создать рабочую группу, которая бы непосредственно уже начала нарабатывать те законодательные инициативы, которые мы с вами планировали», — сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

При этом спикер подчеркнул, что законопроект № 4304 о восстановлении некоторых отельных положений закона «О противодействии коррупции» и Уголовного кодекса Украины остается актуальным.

Он напомнил, что этот законопроект разрабатывали и поддерживали практически все политические силы в Верховной Раде.

По его словам, депутаты очень быстро отреагировали на то, что Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Он также добавил, что задание данного законопроекта было «быстро отреагировать и вывести ситуацию в статус-кво, а далее уже нарабатывать совместную законодательную инициативу, которая помогла бы урегулировать и выйти из этой кризисной ситуации».

Разумков, находящийся в настоящее время на самоизоляции дома, поскольку заболел CoVid-19, обратился к членам согласительного совета посредством видеосвязи.

Заседание согласительного совета Рады ведет вице-спикер парламента Елена Кондратюк.