Трамп раскритиковал процесс пересчета голосов в Джорджии

Президент США Дональд Трамп считает, что пересчет голосов в штате Джорджия не имеет значения и назвал процесс «фальшивым».
«Фальшивый пересчет голосов в Джорджии ничего не значит, потому что они не позволяют контролировать и проверять подписи», — написал в понедельник действующий глава Белого дома на своей странице в Twitter.
Большинство избирателей в Джорджии, согласно данным, полученным по ходу повторной обработки бюллетеней, проголосовали за кандидата от демократов Джозефа Байдена. Представитель переходной команды демократа Патрик Мур отметил, что у представителей штаба демократа нет оснований полагать, что при голосовании в Джорджии могли быть допущены какие-либо нарушения.
Джорджия (16 голосов выборщиков) входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов, где до последнего не было ясности, какой кандидат одержит верх на выборах. В первые дни там лидировал Трамп, однако по мере подсчета бюллетеней его отрыв от Байдена постепенно сокращался, 6 ноября демократ вырвался вперед. Власти штата ранее подтвердили, что намерены провести пересчет бюллетеней. Такое решение было принято на фоне незначительного разрыва в голосах между кандидатами. Крайний срок официального подведения итогов голосования в Джорджии истечет 20 ноября.
Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден по итогам голосования получил более 270 голосов выборщиков, которые необходимы для избрания на высший государственный пост США. Политик уже объявил о своей победе. Трамп не признал поражения и намерен обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения.
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