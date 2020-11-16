Tesla открыла крупнейшую в мире станцию Supercharger – с мини-маркетом и рестораном

Tesla быстро расширяет свою сеть Supercharger и несколько дней назад отчиталась об открытии крупнейшей в мире зарядное станции Supercharger.

Пока что этот автопроизводитель выпускает больше электромобилей, чем любая другая компания. При этом компания пытается поддерживать свою инфраструктуру, включая сервисные центры, парк мобильных услуг и сеть зарядных станций.

Инфраструктура зарядки Tesla в основном состоит из сети Supercharger, которая, возможно, является одним из самых больших активов компании. Недавно Tesla объявила, что запустила 20-тысячное зарядное устройство в сети Supercharger. Теперь же была открыта крупнейшая в мире станция Supercharger.

Ещё несколько месяцев назад стало известно о строительстве Tesla новой станции Supercharger в Файрбо, Калифорния. На этой станции установлено 56 зарядных устройств. У Tesla есть несколько станций Supercharger с 50 зарядками, но 56 — это новый рекорд.

Эта новая станция в шесть раз больше, чем средняя Tesla Supercharger. На ней есть мини-маркет и ресторан, где владельцы Tesla могут дождаться окончания процесса зарядки. Tesla также построила солнечные навесы, чтобы обеспечить тень для транспортных средств, а также помочь в питании станции Supercharger.