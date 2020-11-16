В Турции наибольший с апреля прирост заболевших COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 3316, умерли 94 человека, это наибольшие показатели с конца апреля, свидетельствуют данные Минздрава страны.

«Сегодня выявлено 3316 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 417 594. Умерли 94 больных, всего умерших — 11 601. В тяжелом состоянии находятся 3610 больных. Вылечились сегодня 2712 пациентов, всего — 356 375», — говорится в сводке турецкого Минздрава.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки.