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Макрон предлагает изменить правила выборов в Европарламент

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Макрон предлагает изменить правила выборов в Европарламент

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что граждане Евросоюза должны избирать членов Европарламента по единым транснациональным партийным спискам. В интервью Le Grand Continent Макрон озвучил свое мнение.

«Европарламент защищает представительства европейских граждан. Однако я думаю, что такая форма представления недостаточна. Поэтому я выступаю за идею транснациональных списков. Речь идет о развитии настоящей европейской репрезентативности, которая формируется не только в каждой стране, а в более широком измерении», — сказал Макрон.

Он также высказал ожидание, что следующие выборы в Европарламент пройдут именно по такой системе и добавил, что Европарламент должен стать олицетворением новой формы европейского суверенитета.

«Если мы хотим быть независимыми, тогда, без сомнений, нам нужны европейские лидеры, которые в полной мере избраны европейскими гражданами», — заявил Макрон.

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Также президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике Совет безопасности ООН в его нынешнем виде. При этом глава Франции заявил о необходимости большей независимости для Европы в сфере безопасности. По словам Макрона, Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны. Американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они «относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике».

Европарламент, Эммануэль Макрон
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