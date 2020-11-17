В некоторых областях Украины сегодня выпадет первый снег

В Украине во вторник, 17 ноября, в восточных областях пройдет снег, в отдельных областях дождь и мокрый снег, ночью до 4° мороза, днем до 4° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В восточных областях снег, на дорогах гололедица, температура ночью и днем 1-6° мороза. На остальной территории без существенных осадков, только днем в западных, Одесской и Винницкой областях небольшой дождь, в Житомирской и Киевской областях небольшой мокрый снег, температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных областях и в Одесской области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра без существенных осадков, вечером небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью и днем около 0°, на Киевщине ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Согласно прогнозу синоптиков, 18-19 ноября в Украине без осадков, лишь 18 ноября ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой (в Одесской умеренный) дождь и мокрый снег, местами гололедица.

В западных областях, 19 ноября и на юге страны ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, 19 ноября в восточных областях 6-11° мороза; днем 0-5° тепла, в восточной части от 3° мороза до 2° тепла; в западных областях и на юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

На Киевщине 18-19 ноября без осадков, лишь ночью 18 ноября небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.

Синоптики прогнозируют 20 ноября в южных и западных областях, 21 ноября на большей части территории страны небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза (20 ноября на востоке, северо-востоке 2-7° мороза), днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге, 20 ноября и на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 2-8° тепла.

В столичном регионе 20 ноября без осадков, 21 ноября небольшой мокрый снег. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.