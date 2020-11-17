Войти
Правительство обещает компенсировать бизнесу потери от карантина
официально
Правительство обещает компенсировать бизнесу потери от карантина
Трамп заявил о нарушении конституции США во время выборов
позиция
Трамп заявил о нарушении конституции США во время выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

В некоторых областях Украины сегодня выпадет первый снег

1171
В некоторых областях Украины сегодня выпадет первый снег

В Украине во вторник, 17 ноября, в восточных областях пройдет снег, в отдельных областях дождь и мокрый снег, ночью до 4° мороза, днем до 4° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В восточных областях снег, на дорогах гололедица, температура ночью и днем 1-6° мороза. На остальной территории без существенных осадков, только днем в западных, Одесской и Винницкой областях небольшой дождь, в Житомирской и Киевской областях небольшой мокрый снег, температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных областях и в Одесской области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра без существенных осадков, вечером небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью и днем около 0°, на Киевщине ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Согласно прогнозу синоптиков, 18-19 ноября в Украине без осадков, лишь 18 ноября ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой (в Одесской умеренный) дождь и мокрый снег, местами гололедица.

В западных областях, 19 ноября и на юге страны ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, 19 ноября в восточных областях 6-11° мороза; днем 0-5° тепла, в восточной части от 3° мороза до 2° тепла; в западных областях и на юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

На Киевщине 18-19 ноября без осадков, лишь ночью 18 ноября небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.

Читайте также: В МОЗ предупредили, что без карантина будет 30 тысяч больных в сутки

Синоптики прогнозируют 20 ноября в южных и западных областях, 21 ноября на большей части территории страны небольшой, местами умеренный мокрый снег и дождь. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза (20 ноября на востоке, северо-востоке 2-7° мороза), днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге, 20 ноября и на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 2-8° тепла.

В столичном регионе 20 ноября без осадков, 21 ноября небольшой мокрый снег. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 17 ноября 2020
Понедельник, 16 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Раскол Кипрской церкви по вопросу ПЦУ разрастается

Очередной церковный конфликт, порожденный вопросом о признании ПЦУ продолжает разрастаться. 10 ноября крупнейшее кипрское издание Philenews сообщило, что часть членов Священного синода Кипрской православной церкви прекращают сослужение с архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания Православной церкви Украины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса. Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка. Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016