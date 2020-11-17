Кабмин разрешил закупать емкости для кислорода по упрощенной процедуре

Кабинет министров Украины расширил перечень необходимых для борьбы с COVID-19 товаров, операции по ввозу и поставке которых на таможенную территорию освобождаются от уплаты НДС, а также перечень товаров, работ и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре, емкостями для сжатых или сжиженных газов.
Соответствующие изменения в постановление правительства № 224 и № 225 от 20 марта 2020 года Кабмин утвердил 16 ноября.
Ранее Кабмин расширил перечни лексредствами (Acetylcysteine, Tigecycline, Sodium oxybate, Fondaparinux, Methylprednisolone), растворами для парентерального питания, препаратами для энтерального питания, увлажнителем дыхательных смесей без подогрева, расходниками, реагентами, системами поступления кислорода. Правительство также разрешило закупать по упрощенной процедуре услуги по ремонту помещений для размещения микробиологической лаборатории по проведению исследований методом ПЦР, капремонту системы поступления кислорода, ремонту и техобслуживанию медизделий и оборудования, используемого для оказания помощи пациентам с COVID-19.
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