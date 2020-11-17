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Полный карантин не будут вводить, пока есть альтернатива

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Полный карантин не будут вводить, пока есть альтернатива

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Полный карантин не будут вводить, пока есть альтернатива

Локдаун не будет введен, пока есть альтернатива.

Как передает Укринформ, об этом во время выступления в Верховной Раде сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В 3 квартале по сравнению со II кварталом экономика выросла на 8,5%. Это позитивный сигнал и сценарий восстановления, поэтому мы говорим, что решение о полном локдауне не будет введено до тех пор, пока у нас есть альтернатива, но над этой альтернативой нужно работать вместе, и достичь хотя бы плато и остановки роста эпидемии», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что правительство намерено вводить большинство мер, которые определило своим постановлением о карантине, в планах действий и сценариях развития экономического восстановления Украины, а также борьбы с эпидемией.

В то же время премьер сообщил, что Минздрав будет проводить консультации с бизнесом, Верховной Радой и местными властями относительно более жестких ограничений.

«Минздраву, главному санитарному врачу поручено проводить консультации с бизнесом, ассоциациями и с Верховной Радой, городскими председателями, что мы уже и начали делать. И принять окончательно согласованный план мер, который может быть введен в случае наступления более жестких условий относительно заболеваемости при необходимости», — акцентировал Шмыгаль.

Он призвал украинцев ограничить количество социальных контактов и отметил, что от соблюдения правил всем обществом зависит, будет ли введен более жесткий локдаун.

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Напомним, 11 ноября правительство ввело в Украине карантин выходного дня — с 14 по 30 ноября. Согласно постановлению правительства, с 00 часов субботы до 00 часов понедельника дополнительно к ограничениям, которые предусмотрены в будние дни, запрещается: прием посетителей в заведениях общественного питания — барах, ресторанах, кафе. Деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов также под запретом. В этот период закрыты торгово-развлекательные центры и другие учреждения развлекательной сферы, учреждения культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия.

В Украине по состоянию на 17 ноября лабораторно подтверждены 557657 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 11 968.

карантин, Денис Шмыгаль
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