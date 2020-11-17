Лукашенко назвал страну ареной противостояния чужих интересов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна стала ареной противостояния чужих интересов, но до «горячей войны» не дошло.

«Однако самое важное для нас сейчас — это обстановка вокруг Беларуси. После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов. Выступая по всей стране, я предупреждал актив, что мы можем превратиться в театр военных действий, начнется не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет», — сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по вопросам внешней политики. Слова президента РБ приводит Sputnik Беларусь.

Он подчеркнул, что «пока идет противостояние». «И наша страна сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны. Но и в этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами», — заявил Лукашенко.

Массовые протестные акции оппозиции начались в Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье.