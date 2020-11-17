Украина наложила арест на 44 российских самолета, летавших в Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, арестовала 44 российских самолета из-за полетов на полуостров.
«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 44 самолета-нарушителя, летавших в оккупированный Крым», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.
В прокуратуре уточнили, что правоохранительные органы расследуют уголовные дела по факту нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов, а также нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда оттуда. Наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без такового.
Как пояснили в пресс-службе, с марта 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над полуостровом из-за невозможности обеспечивать и следить за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Официально Украина прекратила работу всех аэропортов на территории Крыма.
Таким образом, Киев арестовал 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров из-за нарушения международных правил полетов и законодательства Украины.
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