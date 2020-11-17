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Украина наложила арест на 44 российских самолета, летавших в Крым

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Украина наложила арест на 44 российских самолета, летавших в Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, арестовала 44 российских самолета из-за полетов на полуостров.

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 44 самолета-нарушителя, летавших в оккупированный Крым», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

В прокуратуре уточнили, что правоохранительные органы расследуют уголовные дела по факту нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов, а также нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда оттуда. Наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без такового.

Как пояснили в пресс-службе, с марта 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над полуостровом из-за невозможности обеспечивать и следить за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Официально Украина прекратила работу всех аэропортов на территории Крыма.

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Таким образом, Киев арестовал 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров из-за нарушения международных правил полетов и законодательства Украины.

Крым
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