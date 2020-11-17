Биткоин впервые с января 2018 года стоит дороже $17 тысяч

За прошедшие сутки цена первой криптовалюты поднялась на 4%. После мартовского локального минимума в $3,8 тыс. актив подорожал почти на 350%
Днем 17 ноября котировки биткоина на криптобирже Binance превысили $17 тыс. За прошедшие сутки стоимость первой криптовалюты выросла на 4%. С 13 марта, когда был установлен локальный минимум в $3,8 тыс., BTC подорожал почти на 350%.
Ранее топ-менеджер Citibank Том Фицпатрик спрогнозировал, что к декабрю 2021 года биткоин может подорожать до $318 тыс. Управляющий директор американского банка объяснил такой прогноз техническим анализом предыдущих максимумов и минимумов цены BTC.
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