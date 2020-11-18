Суд отклонил иск Трампа по выборам в Филадельфии

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск, поданный штабом действующего президента США Дональда Трампа, в котором утверждалось, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов. Об этом сообщает NBC News.

Решение было принято большинством судей — пятеро высказались за отклонение иска штаба Трампа, двое — против. В решении суда говорится, что закон Пенсильвании требует только, чтобы наблюдатели были допущены в помещение, где проводится подсчет бюллетеней, но не устанавливает минимальное расстояние между ними и столами для подсчета голосов. В суде отметили, что законодательное собрание штата предоставило окружным избирательным комиссиям право самостоятельно устанавливать расстояние, на котором могут находиться наблюдатели. В связи с этим претензии со стороны республиканцев не имеют под собой оснований.

На прошлой неделе Федеральный апелляционный суд в Пенсильвании отклонил иск Республиканской партии, которая требовала признать недействительными около 9,3 тыс. бюллетеней, поступивших по почте после окончания дня голосования. При этом другой суд штата встал на сторону действующего президента и удовлетворил иск Трампа с требованием не учитывать при подсчете бюллетени голосовавших по почте людей, если они не подтвердили свою личность.

Сам Трамп говорил, что в Пенсильвании его сторонников не допустили к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает его победу в этом штате. По данным Fox News, после подсчета 99% бюллетеней демократ Джо Байден набирает в Пенсильвании 50% голосов, Трамп — 48,8%.

В этом году Пенсильвания оказалась в числе «колеблющихся» штатов, где долго не могли определить победителя на президентских выборах. На старте подсчета голосов в Пенсильвании впереди шел Байден, однако после обработки 25% бюллетеней лидерство захватил Трамп и уверенно удерживал его вплоть до подсчета 80%. Затем преимущество действующего президента было минимальным, а к концу подсчета оно вновь перешло к Байдену.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Спустя четыре дня некоторые американские СМИ и сам Джо Байден объявили о его победе на выборах, так как он набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков. Тогда Трамп заявил, что такие выводы преждевременны, а также указал на нарушения в ряде штатов во время подсчета голосов. Официальные итоги выборов президента будут объявлены в декабре.