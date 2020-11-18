Число случаев COVID-19 в мире превысило 55,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 07:00 (по Киеву) среды 55 млн 578 тыс. 685 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 586 тыс. 114, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро среды во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 337 тыс. 559 против 1 млн 326 тыс. 768 человек по состоянию на утро вторника, выздоровели более 35,7 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 млн 350 тыс. 143 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки — 148 тыс. 34) и 248 тыс. 600 летальных исходов (рост за сутки — 1 тыс. 424), излечились более 4,2 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 38 тыс. 532 человека. Всего зафиксировано 8 млн 912 тыс. 704 случая заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 512 — до 131 тыс. 31, поправились 8,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 911 тыс. 758 заболевших, что на 37 тыс. 294 человек больше, чем сутками ранее, умерло 166 тыс. 699 больных (рост — на 685), вылечились более 5,35 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 172,3. В США на 1 млн жителей скончались 766 человека, Индии — 95, Бразилии — 782.