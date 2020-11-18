Власти США одобрили экспресс-тест на коронавирус, который можно провести дома

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб) США во вторник впервые предоставило разрешение на использование экспресс-теста на выявление нового коронавируса, который можно провести самостоятельно и получить результаты в домашних условиях. Об этом сообщила пресс-служба управления.
Речь идет о «разработанном компанией Lucira Health молекулярном тесте, предназначенном для выявления нового коронавируса SARS-CoV-2».
Управление, отмечается в заявлении, ранее одобряло различные тест-системы на выявление коронавируса, которыми можно пользоваться в домашних условиях, но впоследствии анализы направлялись в лабораторию. Экспресс-тест Lucira Health «позволяет проводить диагностику самостоятельно и получать результаты на дому» в течение не более получаса. Как подчеркнули американские власти, им могут пользоваться лица в возрасте 14 лет и старше. Материалом для теста служит мазок, взятый со слизистой носовой полости.
Приобрести экспресс-тест в США можно только по назначению врача.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 11,34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 248 555 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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