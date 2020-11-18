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В Украине в ближайшие дни до 12 градусов мороза

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В Украине в ближайшие дни до 12 градусов мороза

В Украине в ближайшие дни прогнозируют прохладную погоду с заморозками до −12°, в Киеве в среду местами небольшой мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«18 ноября облачно. Без осадков, только в северных и центральных областях ночью и утром местами небольшой мокрый снег. В восточной части на дорогах гололедица, в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в юго-восточных областях ночью 6-9° мороза, днем 3-5° мороза, в западных областях, на юге Крыма и Одесской области ночью 1-6° тепла, днем 7-12°», — отмечается в сообщении.

В Киеве 18 ноября ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла. В Киевской области ночью и утром местами также будет снежить, днем сухо. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

19 ноября в Украине без осадков. 20 ноября в западных, днем и в северных областях и в Винницкой области небольшой дождь, местами с мокрым снегом, местами гололедица. В западных областях и на юге страны ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, восточный, с переходом 20 ноября в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточных областях, 19 ноября и в Карпатах порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 1-6° мороза, в западных областях 0-5° тепла; днем в Украине 0-5° тепла, 19 ноября в западных областях 6-11° тепла; в восточных областях ночью 7-12° мороза, в Луганской области до 16°, днем 0-5° мороза.

В Киеве и столичной области 19 ноября без осадков, днем 20 ноября возможен небольшой дождь со снегом, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

21 ноября ночью на большей части территории Украины, днем на Левобережье небольшой мокрый снег и дождь. 22 ноября в восточной части небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура ночью 21 ноября от 2° тепла до 4° мороза, 22 ноября 0-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 2-7° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

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В Киеве и Киевской области 21 ноября ночью возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью 21 ноября от 1° тепла до 4° мороза, 22 ноября 1-6° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла.

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