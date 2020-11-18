Украина преодолела отметку в 12 000 новых случаев коронавируса за сутки

В Украине по состоянию на 18 ноября лабораторно подтверждены 570 153 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 12 496. Это — новый антирекорд, зафиксированный в стране.
Данные привел министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Госпитализировано за сутки 1668 человек, летальных случаев — 256, выздоровели — 8096 человек.
Проведено тестирований за сутки — 73 064 (в том числе методом ПЦР — 42379, методом ИФА — 30685).
Днем ранее зафиксировано 11 968 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 16 ноября сообщалось об 9 832 новых случаях, 15 ноября за сутки коронавирус подтвердился у 10 681 человека, 14 ноября за сутки коронавирус зарегстрировали у 12 524 человек, 13 ноября зафиксировано 11 787 случаев инфицирования.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 570 153 человека, 10 112 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 259 079 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
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