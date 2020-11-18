Медведчук никогда не менял своих политических взглядов, чтобы кому-то понравиться, – Пиховшек

В отличии от большинства украинских политиков председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук никогда не менял своих политических взглядов и не подстраивался под политическую конъюнктуру. Он всегда отстаивал свою позицию.
Такое мнение выразил политический журналист Вячеслав Пиховшек в своей авторской программе «Хронология недели» на телеканале NewsOne.
Он, в частности, отметил, что на протяжении всей своей политической карьеры Виктор Медведчук отстаивает свое видение построения процветающего украинского государства, даже если это кому-то не нравится.
«Это человек, который последовательно, на протяжении многих лет реализовывает свои политические взгляды. Иногда это очень многим не нравится, особенно нашим праворадикалам. Но, нравиться всем — это как раз и означает быть хамелеоном. В нынешних заявлениях Медведчука говорится, что нужно сглаживать некоторые углы. Но Медведчук всей своей политической карьерой доказал, что для него политические убеждения являются самодостаточными. Для Медведчука есть его политические взгляды и его политическая линия, которую он выстаивает», — сказал Пиховшек.
При этом, журналист добавил, несмотря на многолетнюю чехарду во внешнеполитическом курсе Украины, Медведчук всегда выступал за тесные отношения с Россией.
«Посмотрите на всю карьеру Медведчука, вы не найдете там противоречий. Он всегда выступал за мирные добрососедские отношения с Россией. За необходимость их развития. Медведчук всегда выступал за равноправные отношения Украины с другими странами мира», — подчеркнул Пиховшек.
Ранее Виктор Медведчук объяснил Владимиру Зеленскому, как Евросоюз цинично использует Украину.
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