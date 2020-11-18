В Польше зафиксировали новый суточный рекорд смертности от коронавируса

В Польше за прошедшие сутки, 17 ноября, зафиксировано 19 883 новых случая инфицирования коронавирусом. В то же время, умерли 603 человека, что является самым высоким суточным показателем смертности COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом информирует Минздрав Польши.

Как сообщается, непосредственно от COVID-19 умерли 112 человек, а 491 человек — от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.

Больше всего инфицированных зафиксировано в следующих воеводствах: Мазовецком (административный центр Варшава) — 3 340, Силезском (Катовице) — 2 214, Нижнесилезском (Вроцлав) — 2 091.

В течение последних суток в Польше выполнено свыше 57 тыс. тестов, с начала пандемии COVID-19 — свыше 5,7 млн.

Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии составляет свыше 770 тыс., более 11,4 тыс. умерли.