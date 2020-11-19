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Конгресс США предлагает ввести санкции из-за отравления Навального

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Конгресс США предлагает ввести санкции из-за отравления Навального

Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию по делу российского оппозиционера Алексея Навального, следует из данных на сайте палаты.

За принятие документа проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против. В этой резолюции законодатели в том числе осуждают отравление Навального и призывают власти США ввести санкции против России.

Резолюции палаты представителей и сената, которые принимаются отдельно в каждой палате конгресса США, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

В связи с делом Навального ранее Евросоюз ввел санкции против России. Под ограничения попали шесть человек, в частности директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы и средства в ЕС замораживаются.

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Госдеп США санкции Евросоюза одобрил. В самих Соединенных Штатах также предлагали наложить ограничения на Москву в связи с делом Навального. В частности, в октябре группа сенаторов из двух партий призвала госсекретаря США Майка Помпео и главу Минфина Стива Мнучина ввести против России новые санкции из-за случившегося с оппозиционером, использовав акт Магнитского или закон о контроле за химическим и биологическим оружием.

США, Алексей Навальный
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