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Apple выплатит $113 млн по искам из-за искусственного замедления работы iPhone

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Apple выплатит $113 млн по искам из-за искусственного замедления работы iPhone

Техногигант Apple выплатит $113 млн в контексте по судебным искам об искусственном замедлении работы прошлых моделей смартфонов iPhone, передает Reuters, ссылаясь на официальных представителей в США.

«Apple Inc. заплатит $113 млн по обвинениям в 33 американских штатах и округе Колумбия. Компанию обвиняют в умышленном замедлении работы iPhone, чтобы нивелировать проблемы с аккумуляторами и подтолкнуть пользователей к покупке новых моделей», — сообщили в Apple.

Иск против Apple направлен коллективно — коалицией штатов во главе со штатами Аризона, Арканзас и Индиана. Иск относится к обновленному в 2016 году программному обеспечению моделей iPhone 6, 7 и SE. Тогда скорость чипов уменьшали, чтобы аккумуляторы на устройствах неожиданно не выключали смартфоны.

«Компании недопустимо применять такую хитрость», — отметил в связи с этим генпрокурор штата Аризона Марк Брнович.

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Техногигант также согласился в следующие три года предоставлять «правдивую информацию» об управлении системой питания iPhone на интернет-портале и сообщать об обновлении программного обеспечения iPhone.

Apple
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