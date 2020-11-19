Вакцина от коронавируса для Украины будет стоить $7

Стоимость одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для Украины будет составлять $7, в то время, как четыре миллиона граждан смогут получить ее бесплатно в первой половине 2021 года. Об этом в эфире Украина 24 рассказал заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«На заседании озвучили, что одна доза вакцины в рамках механизма COVAX может стоить семь долларов. Полноценная прививка, две дозы — 14 долларов», — цитируют его «Украинские новости».
Он также отметил, что в проекте бюджета на 2021 год заложено более 2 миллиардов гривен на закупку вакцины. Эти средства Минздрав планирует потратить на закупку дополнительных доз.
На данный момент министерство хочет рассчитать, хватит ли Украине заложенных в бюджете средств, или эту сумму нужно изменить.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что вакцина от коронавируса появится в Украине не раньше весны 2021 года.
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