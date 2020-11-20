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В России число новых заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи

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В России число новых заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи

За последние сутки в России выявлено 24 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что стало новым максимумом с начала пандемии, сообщает местный оперативный штаб.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 19 ноября, когда число заболевших впервые превысило 23 тыс. Тогда же общее число заболевших с момента начала пандемии превысило в России 2 млн, сегодня оно увеличилось до 2 039 926 человек.

Наибольшее число новых заражений за последние сутки выявлено в Москве и Санкт-Петербурге, где зафиксированы новые рекорды — 6902 и 2394. соответственно.

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При этом за сутки в России подтверждена 461 смерть пациентов с COVID-19, за все время — 35 311.

Россия, коронавирус
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