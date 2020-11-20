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Послы G7 в Украине выступают за честный и прозрачный отбор судей КС

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Послы G7 в Украине выступают за честный и прозрачный отбор судей КС

Послы стран «Большой семерки» в Украине выступают за обеспечение честного и прозрачного отбора новых судей Конституционного суда Украины.

«Вчера послы стран G7 встретились с президентом Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежание дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ. Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа», — говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов G7 в Twitter.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник останется в должности после 16 декабря и решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными ряда положений отдельных положений закона о НАБУ пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как самого Бюро, так и его действующего директора.

G7, КС
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