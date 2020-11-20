И. о. посла США Квин в своем выступлении говорила о главном оппоненте США в лице Медведчука, - Яблоков

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в своем выступлении на онлайн-форуме грантовой организации «Реанимационный пакет реформ», говоря о «союзниках России в Раде», имела в виду главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. А причина негодования и. о. посла США заключается в том, что американцы никак не помогают Украине бороться против эпидемии коронавируса, в то время как Медведчук всего лишь за одну встречу с российским президентом Владимиром Путиным договорился о том, чтобы Россия без очереди выделила вакцину для Украины.

Так политический публицист Александр Яблоков прокомментировал заявление временной поверенной в делах США Кристины Квин во время онлайн-форума «Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу», организованном грантовой структурой «Реанимационный пакет реформ», которая финансируется за деньги США и Джорджа Сороса.

Яблоков поясняет, что Кристина Квин говорила о главном оппоненте политики США в лице главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«В своем недавнем, буквально вчерашнем обращении к представителям „Реанимационного пакета реформ“ временный посол США Кристина Квин четко определила главного врага всех истинных грантососов. Это „проводник идей Кремля“, засевший в Верховной Раде. Нетрудно догадаться, что речь идет о главном оппоненте США по имени Виктор Медведчук», — сообщает журналист.

Яблоков напоминает, что Виктор Медведчук во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным договорился, чтобы Россия без очереди выделила вакцины против коронавируса для Украины.

«А знаете, какой один из главных «нарративов» этой самой пропаганды? Путинская вакцина. Пока Зеленский увлекался «украинской белковой вакциной», произведенной в подпольной лаборатории гражданином США Фаворовым, глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» встретился со своим личным другом Владимиром Путиным и договорился о том, чтобы Украина могла без очереди получить российский «Спутник V», — подчеркивает публицист.

Причина негодования посла США, уверен Яблоков, заключается в том, что Медведчук элегантно решил проблему с поставками вакцины от коронавируса, в то время как вследствие «заботы» со стороны американцев украинцы массово вымирают.

«Пока посол США и прочие американские топ-чиновники на словах вещают, как они заботятся об украинском народе, вымирающем от последствий этой «заботы», Медведчук в ходе одной встречи с Путиным элегантно решил проблему с поставками вакцины, за которой сейчас в очереди стоят Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и еще целый список стран. Действительно, как тут не обидеться? Получается, что «страна-агрессор» может помочь нации побороть пандемию. Одним ходом пустили насмарку всю «заботу» со стороны наших «бледнолицых братьев», — поясняет публицист.

«О чем это говорит? Только о том, что, по версии Кристины Квин, «РФ продолжает свою агрессивную политику в отношении Украины». Поставки российской вакцины не вписываются в модель испытательного полигона, предложенную Ульяной Супрун. На рынке должна быть представлена только экспериментальная американская вакцина, которая была произведена с соблюдением всех требований «расовой чистоты», — иронизирует политический публицист Александр Яблоков.