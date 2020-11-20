Три украинских продукта получили статус защищенного географического указания

В Украине официально зарегистрированы три продукта с защищенным географическим указанием (ГУ) — гуцульская коровья брынза, гуцульская овечья брынза и мелитопольская черешня, еще ряд наименований ожидает регистрации.
«В 2019 году было определено 10 украинских продуктов с защищенными названиями, процедуру регистрации которых осуществит проект ЕС „Географические указания в Украине“, финансируемый Европейским Союзом. Однако в результате их число может измениться», — сообщила национальный эксперт по вопросам создания Дорог вина и вкуса проекта ЕС «Поддержка развития системы географических указаний в Украине» Валерия Бондаренко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Толчком для расширения перечня продуктов со статусом защищенного географического указания послужило создание пилотного проекта по поддержке эногастротуризма в Украинской Бессарабии.
«Сейчас идет работа над разработкой спецификаций еще двух наименований — баранина Фрумушики и Бессарабский орех. Это продукция участников первого эногастротуристического продукта Украины «Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии», — отметила эксперт.
По словам Бондаренко, сейчас готовятся к регистрации такие продукты: херсонский арбуз, карпатский мед, вина «Закарпатья», «Шабский», «Белгород-Днестровский», «Ялпуг», а также — баранина Фрумушики и Бессарабский орех.
Национальный эксперт проекта по вопросам законодательства, патентный поверенный Украины Юлия Прохода указала, что в среднем процедура регистрации занимает от 12 месяцев.
«Официальные сборы небольшие — 2,6 тыс. грн, остальные расходы зависят от того, каких специалистов нужно будет привлечь для составления спецификации. Процедура регистрации в Украине сейчас аналогична европейской. Нужно составить спецификацию товара, согласовать ее с Минэкономики, подать заявку в Национальный орган интеллектуальной собственности. Орган рассматривает заявку, публикует спецификацию для подачи возражений третьими лицами. После успешного завершения процедуры новое географическое указание вносится в реестр», — пояснила эксперт в комментарии агентству.
Сейчас проект ожидает принятия парламентом трех секторальных законов, регулирующих использование и охрану географических указаний для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а также для вин и спиртных напитков. (Рамочный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правовой защиты географических указаний» был принят Верховной Радой в 2019 году).
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