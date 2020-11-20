Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода

У людей, перенесших коронавирус COVID-19, сохранится иммунитет против повторного заболевания как минимум на полгода, выяснили ученые Университета Оксфорда по итогам масштабного исследования, результаты которого обнародовали в пятницу.

«Мы можем быть уверены, что как минимум в краткосрочной перспективе большинство людей, заболевших COVID-19, не заразятся им еще раз», — заявил профессор университета и один из авторов исследования Дэвид Эйр.

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что возможность заразиться повторно после коронавируса в течение шести месяцев сохраняется, но такие случаи были крайне редки. Тем не менее, данных о том, как скоро можно заразиться COVID-19 повторно, у них пока нет.

Конечная цель исследования — выяснить, сколько времени будет находиться под защитой иммунитет человека после того, как он переболел вирусом.

В ходе исследования они анализировали информацию, полученную от 12 тыс. сотрудников сферы здравоохранения, работавших с пациентами с COVID-19 более 30 недель (почти семь месяцев).

Всемирная организация здравоохранения уже позитивно оценила полученные данные. Об этом сегодня заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Это очень хорошие новости. Информация приходит от этой группы, а также от других групп, которые давно следят за пациентами. И то, что мы видим, помогает нам лучше понять реакцию тела человека на инфекции в части выработки антител. Мы почти год с пандемией, за некоторыми из ранних случаев следят уже много месяцев... Это хорошая новость, она многообещающая и подтверждает то, о чем говорят другие исследования», — сказала Ван Керкхове на брифинге.



По ее словам, подобные исследования подтверждают данные о том, что переболевшие COVID-19 вырабатывают иммунитет, которые длится несколько месяцев.