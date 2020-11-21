В России снова рекордное число случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 24 822 случая COVID-19 — это новый рекорд, сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Число умерших тоже обновило максимум — за сутки подтверждены 467 летальных исходов. Выписались из больниц также рекордные 26 021 человек.
Новые случаи выявлены во всех регионах РФ, при этом у почти четверти заразившихся (5816 человек) не наблюдается симптомов. Больше всего новых случаев в Москве — 7168 (это второй рекорд подряд, накануне выявили 6902 случая).
Накануне сообщалось о 24 318 инфицированных — таким образом, показатель бьет рекорды в РФ третий день подряд.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 56,6 миллиона инфицированных, 1,35 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 11,4 миллиона, затем следуют Индия, Бразилия и Франция. Россия сместилась в этом списке на пятую строчку, но опережает Испанию, Великобританию, Аргентину, Италию и Колумбию.
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