ОПЗЖ Медведчука занимает последовательную позицию по вопросу о закупке российской вакцины от коронавируса, - Богатырев

Первые лица украинского Минздрава сначала поддержали идею закупить в России препарат от коронавируса, но резко поменяли свою позицию, после того, как посольство США запретило покупать российскую вакцину. При этом только глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и его политическая сила предлагают решение задачи по закупке жизненно необходимой вакцины от коронавируса.

Так политолог-международник Даниил Богатырев в эфире телеканала NewsOne прокомментировал заявление временной поверенной США в Украине Кристины Квин во время онлайн-вебинара «Диалоги о реформах» о том, что «олигархи и дальше звонят членам Рады, судьям и прочим должностным лицам».

«Если исходить из той логики, о которой говорила Кристина Квин, то получается, что когда олигархи звонят депутатам и диктуют им какие-то решения, то это — неправильно. А, когда посольство Соединенных Штатов вызывает министра здравоохранения к себе „на ковер“ и диктует ему решение по вакцине — это, получается, — правильно», — иронически заметил политолог.

Что касается препаратов от коронавируса, то Даниил Богатырев привел пример, когда Виктор Медведчук еще в октябре договорился с Владимиром Путиным о том, чтобы Украине вне очереди выделили вакцину российского производства.

«Что касается вакцины, то эта тема особенно болезненна в последнее время, в связи с тем, что растет заболеваемость. Мы же знаем, что еще более месяца назад Виктор Медведчук договорился о том, что в Украину может быть поставлена российская вакцина», — напомнил эксперт.

Даниил Богатырев отметил, что и министр здравоохранения, и главный санитарный врач согласились с инициативой Виктора Медведчука закупить вакцину от коронавируса производства РФ, но реализовать эту идею не дает посольство США.

«Как раз, когда заболеваемость начала расти, уже и глава Минздрава заявлял, и главный санитарный врач Виктор Ляшко, что, может быть, при условии соответствующей сертификации, закупим. А потом Степанова вызвали „на ковер“ в посольство США — и все, прозвучали уже совершенно другие заявления», — обратил внимание эксперт.

При этом Богатырев считает, что политическая сила Виктора Медведчука занимает последовательную позицию по вопросу вакцины от коронавируса.

«Сейчас мы видим от представителей ОПЗЖ Виктора Медведчука последовательную позицию. Они предлагают «Давайте сейчас хотя бы закупим, чтобы до конца зимы поставить эту вакцину», — подчеркнул политолог.

«Потому что та вакцина, о которой нам говорят сегодня, и которую нам навязывают западные партнеры в интересах своих фармацевтических компаний, она же, как мы знаем, поступит не раньше конца весны», — уточнил политолог-международник Даниил Богатырев.