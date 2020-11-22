Англия вернется к системе локальных ограничений

Карантин, введенный в Англии для того, чтобы остановить вторую волну пандемии, не будет продлен после 2 декабря, однако на смену ему придет трехступенчатая система локальных ограничений. Об этом сообщило с субботу агентство PA со ссылкой на заявление канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Как отмечается в сообщении, меры по противодействию инфекции, которой в стране с марта заразились почти 1,5 млн человек и от последствий которой умерли 54,6 тыс., станут предметом обсуждения на заседании кабинета министров в воскресенье, а в понедельник Джонсон должен будет объявить о них в парламенте.

В частности, правительство должно объявить, каким образом британцы встретят Рождество, которое протестанты, как и католики, отмечают 25 декабря. Как ожидается, людям будет разрешено собираться небольшими компаниями, однако власти предупреждают, что празднование в этом году не будет иметь того размаха, что в прошлые годы.

Трехступенчатая система ограничений применялась в Англии с середины октября по начало ноября. На большей части территории страны действовал первый («средний») уровень угрозы распространения вируса. Он предусматривает закрытие пабов и ресторанов не позднее 22:00 и запрет собираться группами из более чем шести человек.

Ограничения, соответствующие второму («высокому») уровню, предусматривают запрет многих публичных мероприятий, а также встреч между людьми, не проживающими под одной крышей, в закрытых помещениях. Третий («очень высокий») уровень угрозы, помимо прекращения работы баров, пабов и спортзалов, означает запрет на встречи между людьми, не живущими вместе.

Однако затем правительство признало, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности — ввести новый карантин. Он начал действовать в Англии 5 ноября. Руководство остальных административно-политических частей Соединенного Королевства — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — само определяет набор санитарно-эпидемиологических мер. И в целом на тот момент они были сопоставимы с английскими, что сделало карантин, по сути, общенациональным.

В Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании, закрылись пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами и предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям.

Разница с первым карантином, который был введен в марте этого года и начал ослабляться лишь в мае, заключается в том, что сейчас продолжают работать детские сады, школы, многие университеты, парламент и суды.