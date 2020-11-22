Во Франции в ближайшее время не будут отменять карантин

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ситуация с распространением коронавируса не позволяет отменить в ближайшее время режим карантина в стране. Об этом он заявил в интервью еженедельной газете Le Journal du Dimanche, выходящей по воскресеньям.
«В настоящее время уровень распространения вируса в стране тот же, что и в момент введения комендантского часа в октябре. Не может быть и речи об отмене режима карантина», — заявил французский лидер.
В то же время он пообещал в своем предстоящем во вторник телевыступлении «внести ясность» в систему ограничительных мер. «Не может быть ничего хуже неопределенности, она создает у людей впечатление, что они вынуждены существовать в беспросветной обстановке», — отметил Макрон. «Необходимо внести ясность, четкость, определить цели. Мы должны знать, к каким целям должны продвигаться и каким образом можем это сделать», — подчеркнул он, признав, что «сделать это трудно, поскольку пандемия непредсказуема и носит всемирные масштабы».
В этом же номере Le Journal du Dimanche на тему эпидемии и ограничительных мер высказался и официальный представитель правительства Габриэль Атталь. По его словам, предстоящее объявление президентом смягчения ограничительных мер будет предусматривать три периода «ослабления режима», определенных в соответствии с изменением санитарной ситуации. Первый период начнется примерно 1 декабря, второй — в двадцатых числах декабря, перед рождественскими праздниками, третий — с января 2021 года«. В то же время Атталь предупредил, что «режим карантина продолжится вместе с уже существующими ограничениями на перемещение».
Как уточнил Атталь, с 1 декабря возможно открытие тех магазинов, которые торгуют товарами, не относящимися к категории предметов первой необходимости. При этом «будет существовать ряд ограничений в отношении работы ресторанов и кафе» — в настоящее время все они закрыты.
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