В МИД Украины новый спикер

Должность спикера Министерства иностранных дел Украины занял дипломат Олег Николенко, работавший в посольстве в Ливии и в Постоянном представительстве Украины при ООН.
«Знакомьтесь — Олег Николенко, новый спикер МИД», — говорится в сообщении министерства на странице в Facebook в воскресенье.
Николенко рассказал о своем дипломатическом пути, указав, что получил филологическое образование, стал переводчиком с английского и арабского языков, затем — юристом-международником.
В 2008 году прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии.
После возвращения в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.
Кроме того, Николенко работал в ООН, в составе делегации во время двухлетнего членства Украины в Совете безопасности ООН. Также занимал должность вице-председателя комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики Организации в контексте противодействия пандемии COVID-19.
«Сейчас в моей профессиональной жизни новый вызов. Хочу укрепить работу пресс-службы как современного инструмента коммуникаций украинской внешней политики. И мне повезло, что это можно делать вместе с классной коммуникационной командой, которая сейчас работает в МИД», — поделился планами новый спикер внешнеполитического ведомства.
Как сообщалось, с ноября 2018 года спикером МИД была Екатерина Зеленко. В ноябре текущего года президент Украины Владимир Зеленский назначил ее послом Украины в Сингапуре.
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