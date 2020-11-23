В штабе Байдена уже определились с форматом предстоящей инаугурации

Кандидат от демократов Джо Байден, объявленный ведущими американскими СМИ победителем президентских выборов, планирует провести сокращенную церемонию инаугурации. Об этом сообщил помощник кандидата Рон Клейн, которого Байден намерен назначить главой администрации Белого дома, передает Reuters.

По словам Клейна, при инаугурации Байдена, которая должна пройти 20 января, будет использована «сокращенная версия существующих традиций».

«Мы знаем, что люди хотят праздновать. Здесь есть что отпраздновать. Мы просто хотим найти способ сделать это максимально безопасно», — сказал он.

Традиционно церемония инаугурации президента США проводится перед Капитолием в Вашингтоне. Во время нее избранный глава государства дает присягу и произносит речь. Церемония привлекает в Вашингтон большое число зрителей, однако во время пандемии коронавируса этого позволить нельзя, отметил Клейн.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не назван. По подсчетам ведущих американских СМИ, выборы выиграл Байден. Сам он также заявил о своей победе. Трамп с этими результатами не согласен и пытается их оспорить.