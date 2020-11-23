В РФ впервые более 25 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 25 173, до 2 114 502. Об этом сообщили журналистам в понедельник в местном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Это новый максимум по числу заболевших в этой стране. Предыдущий — 24 822 случая — был зарегистрирован в субботу, 21 ноября.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 361 против 401 днем ранее. Всего от инфекции умерли 36 540 пациентов.