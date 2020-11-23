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В Англии отменяют национальный карантин, оставляя региональные ограничения

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В Англии отменяют национальный карантин, оставляя региональные ограничения

Национальный карантин в Англии, вступивший в силу 5 ноября, не будет продлеваться и завершится 2 декабря, как планировалось изначально. Об этом сообщил в понедельник, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Ограничения в Англии закончатся 2 декабря и не будут продлены», — заявил он. Глава правительства отметил, что на смену карантину вернется трехступенчатая система локальных ограничительных мер, которая действовала в октябре.

В настоящий момент в Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании, закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские, кинотеатры, спортивные клубы и магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами и предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям.

Руководство остальных административно-политических частей Соединенного Королевства — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — само определяет набор санитарно-эпидемических мер. И в целом они сопоставимы с английскими, что сделало карантин, по сути, общенациональным.

Трехступенчатая система ограничений применялась в Англии с середины октября по начало ноября. Выступая перед парламентариями, Джонсон подчеркнул, что такой подход показал свою эффективность. При этом, по словам премьера, власти решили слегка скорректировать эту систему, пойдя на уступки ресторанному бизнесу, а также индустрии развлечений и спорта.

Так, первый («средний») уровень угрозы распространения вируса теперь предусматривает закрытие пабов и ресторанов не позднее 23:00 (раньше они работали до 22:00) и запрет собираться группами из более чем шести человек. При этом все магазины, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы и торговые центры будут открыты. Также разрешается проводить концерты и спортивные соревнования со зрителями в количестве не более 50% от полной вместимости объекта, но не более 4 тыс. человек на открытом воздухе и не более 1 тыс. человек в закрытом помещении.

Ограничения, соответствующие второму («высокому») уровню, предполагают запрет встреч между людьми, не проживающими под одной крышей, в закрытых помещениях. Кроме того, количество зрителей на культурных или спортивных мероприятиях снижается до 2 тыс. человек на открытом воздухе.

Третий («очень высокий») уровень угрозы, помимо прекращения работы баров, пабов и спортзалов, означает запрет на встречи между людьми, не живущими вместе, а также отмену концертов и проведение спортивных состязаний без присутствия зрителей.

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Джонсон уточнил, что ориентировочно в четверг будет объявлено о том, какие регионы Англии попадут в каждую из групп. «К большинству регионов будут применены, как минимум на первом этапе, максимальные ограничения», — предупредил премьер. До введения национального карантина примерно половина англичан проживали в городах, где действовал лишь первый уровень угрозы.

В общей сложности из-за коронавируса в Великобритании умерли свыше 55 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в королевстве в воскресенье превысило 1,5 млн.

Великобритания, коронавирус
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