Коронавирусом сейчас болеют 27 нардепов

Коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата парламента.

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила в Фейсбуке.

«К сожалению, по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ. Мы желаем нашим коллегам и всем, кто сейчас болеет, скорейшего выздоровления», — написала она.

Также Кондратюк сообщила, что она как и.о. председателя парламента провела очередное аппаратное совещание. Она добавила, что парламент работает в обычном режиме.

Напомним, вице-спикер парламента Елена Кондратюк с 12 ноября исполняет обязанности председателя Верховной Рады. 11 ноября глава ВР Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, также 12 ноября первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук получил положительный тест на COVID-19.

По состоянию на утро 23 ноября в Украине зафиксировали 10945 новых случаев COVID-19. Всего за все время пандемии заболели 635 689 человека.