В Украине за сутки более 12 000 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 24 ноября в Украине зафиксировали 12 287 новых случаев COVID-19. Всего за все время пандемии заболели 647 976 человек.
Об этом в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Летальных случаев за сутки — 188.
Днем ранее, 23 ноября в Украине зафиксировано 10 945 новых случаев инфицирования коронавирусом; 22 ноября, было зафиксировано 12 073 новых случаев; 21 ноября был зафиксирован антирекорд - 14 580 заболевших, 20 ноября 14 575 новых случаев заболевания.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.
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