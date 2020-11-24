В Украине за сутки более 12 000 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 24 ноября в Украине зафиксировали 12 287 новых случаев COVID-19. Всего за все время пандемии заболели 647 976 человек.

Об этом в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Летальных случаев за сутки — 188.

Днем ранее, 23 ноября в Украине зафиксировано 10 945 новых случаев инфицирования коронавирусом; 22 ноября, было зафиксировано 12 073 новых случаев; 21 ноября был зафиксирован антирекорд - 14 580 заболевших, 20 ноября 14 575 новых случаев заболевания.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.