В РФ установлен новый суточный рекорд смертей от COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса в России умер 491 человек, сообщил местный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это новый рекорд по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом, предыдущий максимум в соседней стране зафиксировали 21 ноября — 467 человек.
Число умерших от заболевания во время эпидемии в России превысило 37 тыс. человек (всего 37 031 летальный исход). Но статистика оперативного штаба расходится с информацией Росстата из-за методологии учета: статистическое ведомство за апрель—сентябрь насчитало более 55 тыс. смертей пациентов, у которых диагностирован COVID-19.
Всего за минувшие сутки СOVID-19 диагностировали у 24 326 человек в 85 регионах, общее число заболевших составило 2 138 828 человек, 1 634 671 выздоровел.
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