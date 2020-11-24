В Кремле считают, что еще рано поздравлять Байдена с победой на выборах

В Кремле считают недостаточным для поздравлений готовность Управления служб общего назначения США начать процедуры передачи власти от президента Дональда Трампа к Джо Байдену. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.
Представитель президента РФ отметил, что в США еще продолжается пересчет голосов в нескольких штатах.
Ранее в управлении сообщили штабу кандидата в президенты от Демократической партии Джозефу Байдену о готовности начать процедуру передачи власти. Директор управления Эмили Мерфи заявила, что ведомство уже предоставило кандидату от демократов доступ к финансам, необходимым для начала процедуры передачи власти в стране. Трамп не стал этому препятствовать. Он рекомендовал Мерфи «делать то, что необходимо» в вопросе передачи власти.
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