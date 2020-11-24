Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Беларуси

Шесть не входящих в Евросоюз государств присоединились к санкциям ЕС против Беларуси. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля.
«К решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Беларуси присоединились страны — кандидаты — Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской зоны свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия», — говорится в документе.
ЕС к настоящему моменту включил 55 белорусских чиновников, включая президента страны Александра Лукашенко, в черный список по Беларуси. Им запрещен въезд в страны ЕС, а также их средства в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат замораживанию. 19 ноября главы МИД ЕС приняли решение о разработке нового блока санкций против Беларуси, которые впервые должны включить экономические меры давления в отношения отдельных предприятий этой страны.
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