Разработчик российской вакцины заявил о росте ее эффективности до 95%

Эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» превышает 95% среди добровольцев, получивших две инъекции препарата. Такие данные получил разработчик вакцины, Центр им. Н.Ф. Гамалеи, в ходе III фазы клинических испытаний, говорится в поступившем в СМИ сообщении.

«Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%», — говорится в сообщении.

Ранее второй промежуточный анализ данных клинического исследования, проведенный на основе анализа данных по 18,7 тыс. добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо, на 28 день после первой инъекции показал эффективность в 91,4%.

Как отмечается, сейчас препарат проходит двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое испытание. В нем принимают участие 40 тыс. добровольцев. Более 22 тыс. добровольцев получили первую инъекцию препарата, более 19 тыс. — первую и вторую.