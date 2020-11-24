Украина готова помогать восстанавливать Афганистан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в пленарном заседании высокого уровня конференции «Афганистан 2020» и рассказал участникам конференции о возможностях украинских компаний в восстановлении Афганистана.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«Украина может многое предложить. Мы готовы участвовать в региональных и межрегиональных экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана. Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы, железнодорожное оборудование. Наши специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения», — рассказал Кулеба.
Министр выразил поддержку усилий руководства Афганистана в продвижении внутриафганского диалога. Он также отметил, что именно экономическое развитие Афганистана лучше всего будет содействовать укреплению мира, процветания и стабильности в регионе Южной и Центральной Азии.
Кулеба напомнил, что Украина принимает важное участие в миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» и уверил в продолжении этого вклада в безопасность, мир и процветание Афганистана и более широкого региона.
«Я хочу донести простой месседж. Пришло время не просто искать лучшие формулировки о поддержке территориальной целостности и суверенитета Афганистана, а действовать. Так, как мы умеем действовать», — подчеркнул глава МИД в видеообращении к участникам конференции.
Конференция под лозунгом «Мир, процветание и самодостаточность» проходит в Женеве 23-24 ноября с участием представителей высокого уровня 66 государств и 32 международных организаций с целью консолидировать международную поддержку мирного процесса в Афганистане.
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