Трамп дал сверхкороткий брифинг, отказавшись отвечать на вопросы

Президент США Дональд Трамп дал короткий брифинг журналистам. Он поздравил всех с успехами на бирже, а на вопросы отвечать не стал, сообщают СМИ.

«Хочу поздравить народ нашей страны... индекс DJIA достиг 30 тысяч (пунктов), это высочайший уровень в истории», — сказал Трамп.

Он назвал этот показатель «священной цифрой».

Трамп также заявил, что «очень доволен тем, что происходит с вакциной» от коронавируса.

Трамп выступал менее минуты и покинул комнату для пресс-брифингов в Белом доме, не ответив на вопросы журналистов о выборах.

Сразу три ключевых штата — Пенсильвания, Мичиган и Невада — подтвердили за последние сутки победу Джо Байдена на выборах в этих штатах. Трамп пока что поражение не признал, хотя и сообщил, что распорядился начать процесс передачи власти.