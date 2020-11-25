В Украине за сутки 13 882 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 13 882 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 8 420 человек, умерли 229 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано — 1 818 человек; летальных случаев — 229; выздоровело — 8 420 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.
Накануне, 24 ноября в Украине было зафиксировано 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 23 ноября сообщалось о 10 945 случаях инфицирования коронавирусом; 22 ноября медики зафиксировали 12 073 новых случая; 21 ноября был зафиксирован антирекорд — 14 580 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 661 858 человек, 11 492 человека — умерли от COVID-19, выздоровели — 307 778 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г.Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.
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