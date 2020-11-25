В Украине в ближайшие дни сохранится плюсовая погода

В Украине небольшой дождь ожидается в восточных, большинстве северных и центральных областей, температура ночью от 3° тепла до2 ° мороза, днем 2-7° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В восточных, большинстве северных и центральных областей небольшой дождь, ночью на востоке страны с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. На дорогах восточных областей местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и крайнем юге до 10° тепла, в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла », - говорится в сообщении.

В Киеве в среду ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°. В области возможен местами небольшой дождь. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 2-7 ° тепла. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Синоптики прогнозируют ночью 26 ноября в восточных областях, днем 27 ноября в северной части местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах восточных областей местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и в южных областях до 10° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В столичном регионе 26-27 ноября, только днем 27 ноября местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

В Украине на выходные прогнозируется в западных, северных и большинстве центральных областей временами небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории 28 ноября без существенных осадков, 29 ноября небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 0-6° тепла; в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 6-11°. На Киевщине временами небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.