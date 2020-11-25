В РФ число умерших от COVID-19 за сутки впервые превысило 500 человек

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 507 человек, сообщил местный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это новый антирекорд с начала эпидемии.

При этом за последние сутки в России коронавирусную инфекцию обнаружили у 23 675 человек. Всего с начала эпидемии в этой стране COVID-19 подтвердился у 2,162 млн человек.

Напомним, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 13 882 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 8 420 человек, умерли 229 пациентов.