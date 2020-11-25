Верховная Рада будет разрешать кризис вокруг КС по сценарию, который озвучил Медведчук, - Куракин

Депутатские фракции Верховной Рады будут разрешать политический кризис вокруг Конституционного Суда путем принятия новых норм антикоррупционного законодательства, прогнозирует политический обозреватель Алексей Куракин. Об этом он пишет в статье на сайте «112 Украина».

«Вот, пожалуйста — столько было шума вокруг решения КСУ, так громко завывали «соросята» под умелым руководством посольства США, как много было громких угроз со стороны президента: победить некие «темные силы», отразить наскоки «иностранных государств» и что-то там решить с помощью улицы! — иронизирует журналист.

Куракин поясняет, что Согласительный совет депутатских фракций Верховной Рады принял решение идти по тому пути, который предложил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Что имеем в „сухом остатке“? В парламенте, на согласительном совете депутатских фракций, создана рабочая группа, которая до 1 декабря должна... разработать новые законопроекты по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда Украины», — информирует журналист.

«То есть, и проект Зеленского о роспуске КСУ, и проект спикера Разумкова о несуществующем в правовом поле Украины „возобновлении норм“, которые были отменены КСУ, можно смело сдавать в макулатуру», — острит политический обозреватель.

Куракин разъясняет, что на самом деле фракции Верховной Рады выбрали единственно возможный путь, который соответствует Конституции и законам Украины.

«Вместо того, чтобы городить огород юридической вакханалии, оппозиционный политик с самого начала предложил разработать новые нормы и положения, а затем принять новые редакции антикоррупционных законов на заседании Верховной Рады. Теперь „зеленским“ придется заняться своим прямым делом — нет, пока еще не чисткой сараев — а исправлением антикоррупционного законодательства в части, которая нарушает Конституцию», — уточняет журналист.

По словам Куракина, логично, что именно Медведчук предложил действенный сценарий выхода из политического кризиса, поскольку глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» является одним из авторов нынешней редакции Конституции Украины.

«Логично, что именно глава политсовета „Оппозиционной платформы — За жизнь“ предложил такой сценарий выхода из кризиса вокруг КС. Ведь Медведчук является одним из „отцов“ современной Конституции Украины, а предложенная им модель парламентско-президентской республики работает с 2004 года. И как опытный конституционалист он прекрасно понимает, что подобные кризисы разрешаются не „глубокой озабоченностью“ Запада, „фишечками“ и угрозами судьям „улицей“, а кропотливой законотворческой работой», — заключает политический обозреватель Алексей Куракин.