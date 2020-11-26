«Нафтогаз» завершил 9 месяцев 2020 года с убытком 17 млрд гривен

Чистый консолидированный убыток группы «Нафтогаз» за январь-сентябрь 2020 года составил 17,034 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 21,31 за аналогичный период прошлого года.
«За девять месяцев 2020 года убыток составил 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году, за исключением прекращенной деятельности (транзит газа, переданный с 1 января 2020 года ОГТСУ — ИФ), причинами чего является меньший спрос и более низкие цены на газ», — говорится в сообщении компании в четверг.
Согласно ему, в третьем квартале этого года чистый убыток «Нафтогаза» был равен 5,49 млрд грн, что на 61,8% больше, чем в третьем квартале минувшего года. Группа уточнила, что если исключить прибыль от транзита в это время в 2019 году, то рост убытка будет не столь значительным — 14,6%.
«Движение денежных средств от операционной деятельности за третий квартал составило 0,5 млрд грн по сравнению с отрицательным операционным денежным потоком в сумме 12,6 млрд грн в третьем квартале 2019 (за исключением прекращенной деятельности). За девять месяцев, в условиях неблагоприятной среды, движение денежных средств от операционной деятельности составило 16,1 млрд грн, что почти равно соответствующему показателю за аналогичный период прошлого года (16,9 млрд грн)», — подчеркнул «Нафтогаз».
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