В РФ тоже обновили суточный максимум новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 25 487 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает местный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это новый суточный максимум заболевших. Предыдущий был зафиксирован 23 ноября — 25 173 пациента. В общей сложности в РФ с начала эпидемии заболели 2,187 млн человек.

Кроме того, за прошедшие сутки в России зафиксировали 524 случая смерти в результате заболевания COVID-19. Это тоже стало новым рекордом с начала эпидемии.